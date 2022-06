Trento, Trainotti: “Il quinquennale motivo di orgoglio, club parte di me”

Cinque anni in maglia gialloblù per il difensore del Trento

Andrea Trainotti, capitano del Trento oggi ha firmato un quinquennale con il club gialloblù. Il difensore in conferenza stampa ha commentato il lungo legame con il sodalizio trentino. "Ringrazio tutta la società per questa fiducia e mi sento orgoglioso di ricevere questo attestato di stima. Darò ancora tanto al Trento che è diventato parte di me dopo tre stagioni ricchissime di soddisfazioni. Indossare la maglia gialloblù è sempre stato un mio obiettivo, sin da quando ho iniziato a giocare a calcio nell'Alense e, più in generale, credo che il traguardo che tutti i giovani trentini innamorati del pallone vogliono raggiungere. La prossima stagione, ormai alle porte, sarà certamente impegnativa e noi ci presenteremo al via con la volontà di alzare l'asticella rispetto allo scorso campionato. Vogliamo regalare tante soddisfazioni al club, che sta lavorando benissimo e ai nostri fantastici tifosi ai quali non posso che dire "grazie" perchè ci hanno sempre supportato".