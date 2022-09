Trento-Triestina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle ore 14.30

Redazione ITASportPress

Torna in campo il Trento che cerca riscatto al "Briamasco" dopo le sconfitte contro Sangiuliano City e Mantova. Per l'undici di mister D'Anna sarà il terzo impegno casalingo della stagione. Calcio d’inizio alle ore 14.30 per la sfida con la Triestina nel match valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di serie C.

Sin qui Trainotti e compagni hanno conquistato 3 punti in 4 gare, in virtù del successo ottenuto contro la Pro Vercelli e delle sconfitte contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City e Mantova. Tre sono anche i punti conquistati dalla formazione friulana che, dopo la sconfitta all’esordio con il Pordenone, ha inanellato tre pareggi, segnatamente contro Arzignano Valchiampo, Novara e Pro Vercelli.

DOVE VEDERLA IN TV - La sfida del “Briamasco” sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, in modalità Diretta Gol (servizio a pagamento incluso nell’abbonamento Sky Calcio) con la voce di Giovanni Cristiano e in diretta streaming sul sito www.elevensports.it (servizio a pagamento) con il commento di Stefano Carta.

Nella giornata di sabato la biglietteria della Tribuna Nord sarà aperta a partire dalle ore 11, mentre via Sanseverino sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 12.30. I cancelli dello stadio “Briamasco” apriranno alle ore 13.30.

Così in campo.

Ancora out per infortunio il portiere Matteo Cazzaro e il difensore Federico Simonti, non sarà a disposizione nemmeno il centrocampista Filippo Damian, squalificato per una giornata.

Le parole di mister D’Anna.

“Arriviamo a questa partita con tanta voglia di rivalsa, perché siamo ancora arrabbiati per la sconfitta di sabato scorso contro il Mantova. Vogliamo dimostrare di non essere quelli che siamo stati sino a questo momento in fase difensiva, dove abbiamo concesso troppo e, puntualmente, siamo stati puniti. I numeri dicono che sino ad oggi abbiamo incassato troppe reti, qualche volta per bravura dei nostri avversari, ma spesso per errori commessi da noi, sia come reparto che singolarmente. In questo senso dobbiamo migliorare e mettere sul terreno di gioco le medesima concentrazione e attenzione in entrambe le fasi di gioco. La squadra gioca, crea ed è pericolosa, ma è ovvio che per vincere le partite bisogna prendere meno gol”.

I convocati.

Portieri: Marchegiani (1996); Tommasi (2004).

Difensori: Carini (1990); Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Garcia Tena (1995); Semprini (1998); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Ballarini (2001); Belcastro (1991); Cittadino (1994); Matteucci (2004); Mihai (2003); Osuji (1990); Ruffo Luci (2001).

Attaccanti: Bocalon (1989); Brighenti (1987); Ianesi (2002); Pasquato (1989); Saporetti (1998).

Qui Triestina - La squadra alabardata, ha l'obiettivo al "Briamasco" di riuscire a cogliere la prima vittoria. Bonatti dovrà fare ancora a meno di Lombardi, che a Novara era uscito per uno stiramento: servirà ancora qualche giorno per gli esami di verifica sulla situazione, ma l’esterno dovrebbe averne ancora per qualche settimana. Potrebbe essere recuperato invece Sarzi, che aveva saltato la partita con la Pro Vercelli per un affaticamento muscolare: già da qualche giorno il terzino sinistro lavora con il gruppo. Ancora assente invece il portiere Mastrantonio, impegnato in Polonia con la nazionale under 19 nella prima fase di qualificazione degli europei di categoria.

L'allenatore alabardato Andrea Bonatti ha convocato i seguenti giocatori:

PORTIERI: 12 PISSERI, 22 POZZI, 41 VALORI

DIFENSORI: 13 CIOFANI, 30 DI GENNARO, 4 GALLIANI, 2 GHISLANDI, 31 ROCCHETTI, 23 ROCCHI, 32 SABBIONE, 74, SARZI PUTTINI 6 SOTTINI

CENTROCAMPISTI: 25 CRIMI, 99 FELICI, 7 FURLAN, 5 GORI, 20 LOLLO, 17 LOVISA, 19 PAGANINI, 24 PELLACANI, 8 PEZZELLA

ATTACCANTI: 11 ADORANTE, 9 GANZ, 18 MINESSO, 10 PETRELLI

Indisponibili: Mastrantonio (convocato in Nazionale Under 19),

Infortunati: Ala-Myllymaki, Lombardi.

PROBABILI FORMAZIONI

TRENTO(4-3-3): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Carini, Fabbri; Belcastro, Cittadino, Osuj; Saporetti, Brighenti, Pasquato. Allenatore: Lorenzo D’Anna.

TRIESTINA (4-4-1-1): Pisseri; Ghislandi, Sabbione, Di Gennaro, Ciofani; Paganini, Gori, Pezzella, Furlan; Minesso; Ganz. All. Andrea Bonatti.

Arbitro: Matteo Centi, della sezione di Terni