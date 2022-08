Trento, ufficiale: Damian è gialloblù

Nel 2016 inizia il proprio percorso nel calcio dei “grandi”: con il Como totalizza 23 presenze, realizzando 2 marcature e 1 assist. Segue l’esperienza con la Robur Siena (28 presenze), prima del trasferimento al Pordenone. Con la compagine friulana scende in campo in 21 occasioni, contribuendo in maniera significativa alla promozione in serie B dei neroverdi e al successo nella Supercoppa di serie C.