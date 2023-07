Trento, ufficiale l’acquisto di Brevi

Figlio d’arte (il padre Ezio è un ex calciatore), è cresciuto nelle giovanili della Voluntas Spoleto – sua città natale – e della Ternana, prima di trasferirsi a Mestre nella stagione 202/21, dove colleziona 23 presenze in Serie D. L’anno successivo passa al Casale, ma è nell’Ellera – squadra che milita nell’Eccellenza umbra – che riesce a mettersi in mostra, arrivando a disputare anche i playoff.