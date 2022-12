Trento, ufficiale l’arrivo di Suciu dalla Torres

Prima operazione di mercato del Trento che ha preso dalla Torres il centrocampista Sergio Suciu a titolo definitivo. A comunicarlo è il club sardo con una nota sul proprio profilo Facebook: "La Torres comunica di aver ceduto a titolo definitivo il giocatore Sergiu Suciu al Trento. Al ragazzo va il ringraziamento della società per il lavoro svolto in questi mesi a Sassari e l'in bocca al lupo per il prosieguo della carriera". Nell'isola il calciatore era stato annunciato dal club rossoblù come uno dei colpi migliori solo che poi ha deluso le aspettative. Con la maglia rossoblù ha giocato una manciata di gare all'inizio, ma dopo aver sbagliato il rigore in casa nella partita contro il San Donato Tavarnelle ha perso autostima e via via ha sempre avuto meno fiducia. Suciu nato in Romania e portato in Italia giovanissimo dal Torino che lo fa anche esordire in serie A e poi lo aveva ripreso nell'anno del ritorno nella massima serie, ha giocato in B pure con Juve Stabia e Crotone, mentre le ultime tre stagioni le ha fatte in terza serie con Lecce, Cremonese e Pordenone.