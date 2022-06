Trento, ufficiale: preso il difensore Fabbri

Primo rinforzo della squadra trentina

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Fabbri, che ha sottoscritto con il Club un contratto biennale sino al 30 giugno 2024. A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto ad Alessandro Fabbri e gli augura di raccogliere tante soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblu.

La scheda di Alessandro Fabbri.

Nato Cesena l’11 marzo 1990, Fabbri è un difensore esterno di piede sinistro dalla spiccata propensione offensiva, dalla buona struttura fisica (170 cm d’altezza per 67 kg di peso), in grado di ricoprire tutti i ruoli sulla corsia mancina.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Rimini, per poi trasferirsi, nella stagione 2009 – 2010, al Santarcangelo, in serie D (4 presenze). Segue un’annata nel torneo d’Eccellenza dell’Emilia Romagna con il Del Conca Morciano, prima del ritorno al Santarcangelo in serie D, dove totalizza 28 presenze, vincendo il campionato di Quarta Serie.

Nel successivo biennio indossa ancora la maglia del sodalizio romagnolo in serie C2 (57 presenze e 1 rete). Le vicissitudini della società riminese lo costringono a ripartire dai dilettanti: dopo l’esperienza in Eccellenza con il Sampierana (34 presenze e 6 reti), torna in serie D, prima con il Mezzolara (25 presenze), poi con il Ribelle (37 presenze e 7 rete).

Nell’estate 2016 si trasferisce al Mestre, con cui vince il campionato di serie D (32 presenze e 1 rete) e affronta il successivo torneo di serie C (34 presenze, 2 reti e 3 assist in campionato, 2 presenze e 1 rete in Coppa Italia e 1 presenza ai playoff).

Nel 2018 avviene il passaggio all’Fc Südtirol, del quale diviene immediatamente un punto fermo. Nelle quattro stagioni trascorse in maglia biancorossa, tutte ovviamente in serie C, totalizza complessivamente 125 presenze in campionato (più 2 reti e 14 assist), 27 delle quali nell’ultima annata, culminata con la vittoria del girone A e la promozione in serie B, 7 presenze ai playoff, 10 presenze in Coppa Italia (più 1 rete), 5 presenze in Coppa Italia di serie C e 2 in Supercoppa di serie C.

Nel 2017 ha conseguito la Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali presso l’Università degli Studi di Bologna con una tesi intiolata “L’uso dello sport come mezzo diplomatico”.

Il suo score complessivo recita 224 presenze e 5 reti in serie C, tra campionato e playoff, 122 presenze e 8 reti in serie D, 64 presenze e 7 reti nel torneo d’Eccellenza dell’Emilia Romagna.