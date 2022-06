Trento, ufficiale: preso il difensore Ferri

Altro rinforzo per la compagine trentina

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Ferri, che ha sottoscritto con il Club un contratto biennale sino al 30 giugno 2024. A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto ad Luca Ferri e gli augura di raccogliere tante soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblu.

La scheda di Luca Ferri.

Nato a Calcinate (Bergamo) il 7 febbraio 1991, Luca Ferri è un difensore centrale di piede destro e dall’ottima struttura fisica (184 cm d’altezza x 78 kg di peso).

Muove i primi passi nel Settore Giovanile dell’Inter per poi trasferirsi all’AlbinoLeffe, dove completa tutta la trafila sino alla compagine “Primavera”.

Nel 2010 si trasferisce in prestito al Prato, dove totalizza 21 presenze in serie C2. Segue un biennio al Cuneo, in serie C1, con 31 presenze complessive.

Nel 2013 passa alla Pergolettese in serie C2 (23 presenze), mentre nelle due annate successive indossa la maglia della Pro Sesto in serie D, scendendo in campo complessivamente 62 volte e mettendo a segno 1 rete.

Seguono due stagioni al Caravaggio, sempre in serie D (55 presenze e 5 reti) e una all’Arzignano Valchiampo (23 presenze e 1 rete), con cui vince il campionato di Quarta Serie, conquistando la promozione in serie C.

Nella stagione 2019 – 2020, interrotta a marzo causa pandemia di Covid-19, difende i colori del Franciacorta in serie D (19 presenze e 4 rete), prima di trasferirsi al Fiorenzuola, con cui conquista la seconda vittoria personale del massimo campionato a carattere dilettantistico, scendendo in campo 19 volte e mettendo a segno 2 reti. Nella scorsa stagione ha indossato ancora la maglia del sodalizio emiliano in serie C, disputando 35 partite impreziosite da 3 marcature personali.

Il suo score complessivo recita 110 presenze e 3 reti in serie C, 178 presenze e 13 reti in serie D.