Trento, ufficiale: preso il terzino Semprini

Nato a Brescia il 24 febbraio 1998, Semprini è un esterno destro di difesa, in grado di agire anche come centrale, dalla buona struttura fisica (183 cm x 74 kg), di piede destro.

Nell’estate 2017 fa rientro al Brescia, nell’organico della Prima Squadra in serie B e a gennaio si trasferisce in prestito all’Arezzo in serie C, dove totalizza 10 presenze e 1 rete nei cinque mesi trascorsi in Toscana.