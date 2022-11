Trento, ufficiale: Zamuner nuovo ds

Dopo una lunga carriera da calciatore tra serie B e serie C, Zamuner ha intrapreso la professione di agente Fifa e talent scout. Nel 2015 inizia il proprio percorso dirigenziale al Pordenone come consulente di mercato, per poi trasferirsi al Padova, dove resta per tre anni, conquistando la promozione in serie B. Nelle ultime due stagioni è stato il Direttore Sportivo della Spal nella serie cadetta.