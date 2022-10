Trento, ultimatum a D’Anna: se non batte il Renate il CdA chiederà esonero

Il post D'Anna, in casa Trento, non è ancora cominciato ma già la società ne parla. Il confronto tra il presidente gialloblù Mauro Giacca e tutti i componenti del CdA ci sarà solo domenica sera se il Trento non batterà il Renate. Sarà dunque il direttivo gialloblù a decidere il futuro del tecnico D'Anna se la sua squadra non farà risultato al "Briamasco" domenica prossima. Giacca lo ha confermato ai microfoni della Rai Trentino: "Domenica se il risultato sarà negativo il cda della società si riunirà" e poi ha aggiunto però che è "convinto che la squadra farà una grande prestazione. Logicamente, se così non fosse, dovremo cambiare strategia". D'Anna è a rischio esonero per un inizio di torneo deludente, 6 partite 5 punti, più l'eliminazione al primo turno dalla coppa Italia di serie C, dunque appare scontato che il CdA chiederà l'esonero in caso di mancata vittoria contro la squadra dell'attaccante Maistrello.