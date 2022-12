Trento-Vicenza, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle ore 20 per la gara di Serie C odierna.

Trento-Vicenza, le ultime

13 punti per i padroni di casa del Trento, 26, invece, quelli all'attivo per gli ospiti del Vicenza. Servirà un successo per la formazione di mister Tedino anche per scacciare la crisi dopo le ultime tre sconfitte di fila. In avanti dovrebbe esserci spazio per Ianesi e Saporetti. Gli ospiti, invece, proveranno a fare bottino pieno per continuare a sperare in un posto ai playoff a fine stagione. Per loro Ferrari di punta con Jimenez e Stoppa probabili alle sue spalle.