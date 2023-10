Trento, Vitturini: “Ci manca aggressività e convinzione ma con il Lume punto va bene”

Il difensore del Trento Vitturini dopo il pari casalingo contro il Lumezzane, ha analizzato il momento della squadra gialloblù ai microfoni di Domenica Sport trasmissione in onda su Rttr: "Contro il Lumezzane la gara è positiva anche perchè venivamo da due sconfitte e il punto fa classifica. Forse ci siamo preoccupati di non subire gol e dopo cercare di fare male ai nostri avversari. Quello che volevano lo abbiamo in parte ottenuto anche se non sono arrivati i tre punti. Ce li prenderemo nei prossimi turni. Sfortuna sul palo di Terrani? In Serie C si vince anche con gli episodi e la fortuna bisogna andarsela a cercare. Ci serve un piglio più aggressivo ma ci manca anche la convinzione. Guardiamo al bicchiere mezzo pieno visto che questo pareggio ci ha dato più tranquillità e serenità in vista delle prossime gare"