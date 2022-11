Trento, Zamuner: “A gennaio ritocchi ma non rivoluzione. Manca forza e fisicità a gruppo”

Presentato ufficialmente alla stampa il nuovo direttore sportivo del Trento Giorgio Zamuner. Queste le sue prime parole raccolte da Itasportpress. "Intanto ringrazio la società per avermi dato l’opportunità di lavorare per questo club. Ho detto sì al Trento perchè ho percepito la voglia, le potenzialità della proprietà e la volontà di creare qualcosa di bello in futuro. Con il mister Tedino e il dg Di Taranto ci conosciamo da tempo. Darò il mio contributo e metterò esperienza e tanta energia per migliorare le cose. Questa squadra al momento in difficoltà ha i mezzi per superare la crisi".