Trento, Zamuner ha individuato chi sarà il killer del Briamasco

Questo girone di andata ormai verso la fine, ha messo in evidenza come la squadra gialloblù faccia fatica a segnare. Il calcio prevede che la palla bisogna metterla in porta, e su questo fronte – Saporetti a parte – nessuno degli attaccanti a disposizione di Bruno Tedino finora si sta distinguendo particolarmente. Non è un caso che la squadra abbia segnato appena 18 gol in campionato (è appena il diciottesimo attacco della Serie C Girone A) e peggio hanno fatto la Virtus Verona e la Triestina con 13. È vero che le tante defezioni – a cominciare da quello sfortunatissimo di Osuji – hanno tolto tanta qualità alla manovra penalizzando gli attaccanti, ma sarebbe pericoloso pensare che a gennaio i nuovi arrivati debbano ricoprire il ruolo di salvatori della patria. Pasquato e Bocalon sono sul mercato ma il ds Giorgio Zamuner oltre ai sostituti cerca un bravo centrocampista che consenta al Trento di poter garantire una produzione offensiva almeno all’altezza delle squadre che aspirano a un posto nei playoff. Si perchè nel girone di ritorno al Trento servono 27 punti altrimenti l’obiettivo della salvezza diventa una chimera. Il questo momento, perciò, il problema di Zamuner sembra essere quello del saper fare bene il «mercatino» di riparazione mettendo nel cestino quello che patron Giacca chiamava mercatone. In ogni caso, da gennaio per l’attacco ci sarà l’arrivo di un bomber che viene considerato dal nuovo direttore sportivo un killer dell’area. La dirigenza lavora a fari spenti ma da quanto trapela da via Roberto da Sanseverino, il killer del Briamasco ha un passato in Serie C e anche in B con un buon numero di gol all'attivo.