Trento, Zamuner: “Mercato in evoluzione. Ecco cosa ci serve ancora”

Il direttore sportivo del Trento, Giorgio Zamuner, sta portando avanti un mercato oculato con un mix di giovani e anche esperti elementi. Ai microfoni di TMW le parole dell'ex dirigente della Spal: "La finestra di mercato di gennaio, per altro lunga, dà benefici se metti dentro giocatori bravi, ma toglie energie a chi non è contento e magari aspetta una chiamata che può arrivare, come spesso accade, gli ultimi giorni. Ma nelle situazioni di difficoltà, come la nostra, si deve essere lucidi e razionali. Bocalon vicino al Mantova? Lo dissi in tempi non sospetti, sul mercato di gennaio possono aprirsi scenari di ogni tipo, e chiaramente se arrivano offerte migliorative a un calciatore è giusto che siano prese in considerazione. Io ho le antenne dritte, e ascolto tutto e tutti. Abbiamo la necessità di riequilibrare la squadra sia dal punto di vista tecnico che finanziario, quindi è chiaro che se arrivassero offerte per un big come Bocalon le prenderemo in considerazione. Ma al momento di concreto non c'è niente. Cittadino rientra nel ragionamento che facevo prima con Bocalon. Per me e per il Trento è un giocatore importante, oltre che molto dotato tecnicamente, e proprio per questo capisco che possa far gola a tanti: se arriverà un'offerta per lui ne prenderemo atto e valuteremo assieme il da farsi. Sul mercato siamo attivi, il nostro è in evoluzione. Un difensore centrale è la priorità che abbiamo, poi staremo molto attenti alle uscite perché saranno chiaramente rimpiazzate con elementi di pari ruolo. Attendiamo, e stiamo vigili".