Triestina, è disastro totale: si dimette Pavanel

La sconfitta di oggi contro il Trento ha aggravato la crisi della Triestina sempre più ultima in classifica nel Girone A di Serie C. Alabardati senza idee e senza una identità ben precisa hanno perso 2-0 tanto che a fine gara il tecnico Massimo Pavanel ha rassegnato le dimissioni. L'ex Padova arrivato il 13 ottobre a Trieste non è riuscito a dare la scossa che serviva. Stagione davvero infausta per la squadra friulana che in estate ha speso tantissimo. In cifre la nuova proprietà della Triestina ha investito ben 6.015.894 euro per una squadra che però sta andando malissimo e vede lo spettro della D. Un disastro tecnico e sicuramente economico che vede tra i responsabili anche il ds Giancarlo Romairone.