Triestina, esonerato Bonatti: squadra a Gentilini

Cambio di guida tecnica nel club.

Redazione ITASportPress

"U.S. Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Andrea Bonatti, responsabile della prima squadra. All’allenatore i più sinceri ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrata durante il periodo di lavoro nel club. La squadra sarà affidata, temporaneamente, al mister della primavera alabardata Augusto Gentilini in attesa della nomina del nuovo allenatore".

Sono queste le parole del club di Serie C a proposito del cambio di guida tecnica maturato in queste ore. Fatale al mister uscente l'ultimo k.o. subito per 2-1 contro la Pro Sesto. L'esonero era nell'aria dato che subito dopo il match la società aveva fatto sapere di dover riflettere sulla situazione della squadra.

Staremo a vedere se Gentilini sarà solamente un traghettatore in attesa di un altro mister o se riuscirà ad imporsi come prima guida tecnica. Al momento la Triestina ha solamente 7 punti in classifica dopo 7 partite giocate. Nel prossimo turno la squadra affronterà tra le mura amiche l'Albinoleffe.