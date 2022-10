Triestina, Massimo Pavanel nuovo allenatore

"U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che Massimo Pavanel sarà il nuovo allenatore della prima squadra, firmando un contratto biennale con scadenza nel 2024. Nato a Portogruaro il 16 dicembre 1967, mister Pavanel inizia la sua carriera da allenatore nel 2004 con la Sanvitese. Dopo le esperienze con il San Marco, Monfalcone e Pordenone nel 2010 il tecnico veneto approda alla Triestina ricoprendo prima il ruolo nel settore giovanile come tecnico dell’Under 19, successivamente di allenatore ‘ad interim’ e viceallenatore, nel 2011, con Giuseppe Galderisi e Gian Cesare Discepoli alla guida tecnica. Dopo le parentesi nelle giovanili dell’Hellas Verona e con L’Arezzo in Lega Pro, nel 2018 mister Pavanel torna a Trieste portando la Triestina vicinissima a quella che sarebbe stata una storica promozione in Serie B, perdendo la finale play-off contro il Pisa. Tra le ultime esperienze dell’allenatore veneto ci sono la guida della Feralpisalò nel 2020 e il Padova nel 2021".