Triestina-Trento, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida che mette in palio tre punti importantissimi in chiave salvezza per le due squadre

Redazione ITASportPress

Nella 24a giornata di Serie C Girone A la salvezza passa dallo stadio Nereo Rocco dove domenica pomeriggio Triestina e Trento incroceranno i guantoni alle 14.30. La squadra di casa del tecnico Massimo Pavanel ha l’obbligo di fare risultato pieno contro i gialloblù per sperare di risalire in classifica. La squadra di mister Bruno Tedino sta bene e viene da quattro vittorie consecutive e cinque risultati utili di fila.

La Triestina con il nuovo portiere Matosevic che sarà in campo dal primo minuto per gli alabardati. Per il resto Pavanel ha a disposizione gli stessi di Vercelli. Malomo è squalificato e ancora infortunato. Il Trento con il neoacquisto Giovanni Terrani prelevato a titolo definitivo dal Padova. Mister Tedino dovrà fare a meno dei lungodegenti Cazzaro, Carini, Osuji e Brighenti, dell’indisponibile Mihai e ha convocato 23 giocatori.

I precedenti.

Quella di domenica sarà la 16esima gara ufficiale tra le due formazioni in terra giuliana: nella scorsa stagione il Trento si è imposto per 1 a 0 nella gara “secca” valevole per il primo turno di Coppa Italia di serie C, mentre il match in campionato terminò in parità (1 a 1). L’ultima vittoria della Triestina (2 a 0) risale, invece, al campionato di serie C2 1998/99.

Probabili formazioni — TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic; Ghislandi, Ciofani, Di Gennaro, Rocchetti; Celeghin, Gori, Germano; Tavernelli; Felici, Adorante. Allenatore: Pavanel

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Vitturini, Barison, Ferri, Fabbri; Ballarini, Suciu, Damian; Pasquato; Carletti, Sipos. Allenatore: Tedino

Arbitro: Francesco Carrione, della sezione di Castellammare di Stabia, alla sua quinta stagione in Can C.

Tv e Internet - La sfida tra Triestina e Trento sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport (servizio a pagamento incluso nell’abbonamento Sky Calcio), sia in modalità integrale con la voce di Fabrizio Redaelli, sia in modalità Diretta Gol, con il commento di Luca Boschetto. Diretta streaming anche su Eleven Sports, all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento).

Il programma della 24esima giornata.

Juventus Next Gen - L.R. Vicenza (ore 12.30)

AlbinoLeffe - Piacenza (ore 14.30)

Arzignano Valchiampo - Pergolettese (ore 14.30)

Feralpisalò - Virtus Verona (ore 14.30)

Mantova - Lecco (ore 14.30)

Novara - Pro Vercelli (ore 14.30)

Padova - Pordenone (ore 14.30)

Renate - Pro Patria (ore 14.30)

Sangiuliano City - Pro Sesto (ore 14.30)

Triestina - Trento (ore 14.30)

La classifica (dopo 23 giornate).

Pordenone 43 punti; Feralpisalò 42; L.R. Vicenza 41; Lecco 39; Renate 38; Pro Sesto 37; Novara 34; Arzignano Valchiampo e Pro Patria 33; Padova 32; AlbinoLeffe e Pro Vercelli 30; Juventus Next Gen 28; Mantova 27; Trento 26; Pergolettese 25; Virtus Verona e Sangiuliano City 24; Piacenza 22; Triestina 18.

I convocati.

Portieri: Desplanches (2003); Marchegiani (1996).

Difensori: Barison (1994); Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Garcia Tena (1995); Semprini (1998);Simonti (2000); Trainotti (1993); Vitturini (1997).

Centrocampisti: Attys (2001); Ballarini (2001); Damian (1996); Di Cosmo (1998); Ruffo Luci (2001); Sangalli (2002); Suciu (1990).

Attaccanti: Carletti (1996); Pasquato (1989); Petrovic (1999); Sipos (2000); Terrani (1994).