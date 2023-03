Turris-Messina, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Squadre in campo alle ore 14:30 per la 34esima di campionato

Redazione ITASportPress

Turris e Messina scenderanno in campo alle 14:30 di oggi. Il match andrà in scena allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco per la 34esima giornata di Serie C Girone C.

Turris-Messina, le ultime — La partita risulta cruciale per ambedue le squadre. Da un lato la Turris arriva con 8 punti collezionati nelle ultime 5 giornate ed una gran volontà di riscatto. Mister Fontana cerca la vittoria per allontanarsi dalla zona playout, il quale dovrà però fare a meno dell'attaccante Vito Leonetti. In attacco dovrebbe quindi presenziare Luca Giannone, con il 3-4-3 che sarà il tipico dei corallini.

Dall'altro lato, invece, il Messina ha aprile possibilità di salvarsi grazie alle 3 vittorie nelle ultime 5 partite. La vittoria potrebbe quindi chiudere la pratica per la squadra allenata da Ezio Raciti, a cui pesa l'assenza di Marco Fiorani, ma ritrova i recuperati Fofana e Mallamo. Solito 4-3-3 quindi, con qualche dubbio ancora in mezzo al campo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Turris-Messina si giocherà alle 14:30 di oggi. La partita potrà essere seguita in diretta tv tramite i canali di Eleven Sports, che da inizio 2023 condivide le sfide con DAZN. In alternativa la possibilità in streaming tramite l'applicazione dello stesso, per seguire la sfida attraverso il proprio dispositivo mobile.

PROBABILI FORMAZIONI

Turris (3-4-3): Fasolino; Miceli, Frascatore, Boccia/Di Nunzio; Rizzo, Zampa, Franco, Vitiello; Giannone, Guida, Maniero. All. Gaetano Fontana

Messina (4-3-3): Fumagalli, Berto, H. Balde, Ferrara, Celesia; Kragl/Marino, Mallamo, Fofana; Ragusa, I. Balde, Perez. All. Ezio Raciti.