Ufficiale – Trento, Bruno Tedino nuovo allenatore

NOTA - "A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Bruno Tedino, che ha sottoscritto un contratto con il Club sino al 30 giugno 2023. Assieme a mister Tedino, allenatore di grande esperienza e carisma che vanta trascorsi in serie B con Palermo e Pordenone e all’interno del Settore Tecnico Federale, avendo allenato le Nazionali Under 17 e Under 16, arriverà in gialloblu anche il suo vice Carlo Marchetto.