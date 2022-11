Un piccolo Trento affonda a Crema. La Pergolettese vince 2-1

Una Pergolettese in grande stile, giocando un’ottima partita ha messo sotto un piccolo Trento, schiacciato 2-1. Squadra di Tedino mai in partita e presa a pallonate dall’undici di casa che con un ritmo impressionante ha costretto i trentini a giocare quasi 90’ dentro la propria area di rigore. Una gara in trincea per un Trento davvero brutto per essere vero. Dove è finita la squadra che era passata a Lecco? Tutto male per il Trento, che crolla dopo una serie utile di tre partite e mostra lo stesso volto di quando sulla panchina sedeva il tecnico Lorenzo D’Anna. Tattica perfetta di Villa che in effetti vince la partita prima ancora di giocarla. Perché azzecca alla perfezione il piano partita. Che non viene neppure scalfito da quel quarto d’ora finale del primo tempo in cui il Trento è sembrato tornare in partita dopo il rigore di Bocalon. La squadra lombarda è un elastico che chiude tutti gli spazi dietro, e martella in velocità in avanti mentre il Trento rinuncia a proporsi in avanti e perde tutti i contrasti. Una squadra in crisi di identità e senza anima questo Trento e non c’è un uomo a cui aggrapparsi. Basta alibi, la squadra presa a pallonate a Crema è in un mare di guai e si può ben dire che anche il mercato è stato sbagliato. Adesso silenzio tombale per il Trento, dopo la pessima prestazione di oggi. La compagine trentina crolla sul fondo della classifica e adesso c’è da salvare la Serie C.