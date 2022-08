Vicenza, Baldini: “Campionato slitta e lo riempiamo con le amichevoli”

Il Vicenza nulla ha potuto ieri contro lo straripante Milan che ha vinto 6-1 al "Romeo Menti". Eppure i veneti erano passati in vantaggio grazie al gol di Rolfini. Festa durata poco perchè poi si sono scatenati i campioni d'Italia. Il tecnico biancorosso, Francesco Baldini ha ammesso che era impossibile fermare il Milan: “Ovviamente c’era un divario tecnico e fisico importante. I giocatori di questo livello hanno un motore diverso rispetto a una macchina normale. Abbiamo provato a fare le cose su cui abbiamo lavorato, ovvero andare uomo contro uomo, ma contro questi giocatori era difficile perché creano subito la superiorità numerica. Apprezzo l’atteggiamento dei ragazzi, perché ci hanno provato a fare la loro partita. Abbiamo trovato subito il gol ed è una cosa positiva perché è uscito da una buona giocata. Siamo stati bravi a fare calcio nei primi dieci minuti, poi sono usciti gli avversari. Abbiamo disputato i primi dieci minuti ad un buon livello. Da questa partita mi porto via tutte le cose su cui dobbiamo ancora lavorare: ho una lucidità diversa sulle cose sui cui lavorare. Se vogliamo andare uomo contro uomo dobbiamo migliorare i meccanismi difensivi. Però dal mercato mi aspetto ancora qualcosa nel reparto difensivo, questo i direttori lo sanno, anche per dare i cambi. Lo slittamento del campionato? Dopo tre settimane io comincio ad andare a regime. La mia settimana tipo si conclude sempre con la partita e con la società stiamo cercando amichevoli per riempire questo buco.”