Vicenza, Baldini: “Esonero? Non è un mio pensiero, ragazzi remano da stessa parte”

"La normalità dice che conta solo il risultato però per assurdo da quando abbiamo cambiato qualcosina continuo a vedere la squadra crescere. Non posso focalizzarmi solo sul risultato se no impazzirei, mi devo focalizzare anche sulla crescita perché a tutti gli effetti c’è: il secondo tempo con il Renate è stato il miglior secondo tempo da quando alleno questa squadra perché abbiamo creato tantissimo e giocato a pallone, cosa che invece non abbiamo fatto a Padova in un campo simile. Dobbiamo migliorare il non prendere il gol, quello che abbiamo preso è per non concentrazione e poi va buttato via il lavoro che si fa in modo incredibile quotidianamente. Il campionato in generale? Non me ne frega niente delle altre, a me interessa noi, ho la sensazione che siamo sempre lì per fare il passo. Ho la sensazione che possa arrivare domani, ma più che altro dobbiamo trovarlo in trasferta. Questa C sarà complicata fino a gennaio-febbraio perché tutti ci mettono il massimo, normale che Padova perda qualche colpo, che il Pordenone perda con il Mantova, poi gli episodi decidono le partite". Poi sul rischio esonero, Baldini ha risposto così: "Non è un pensiero dell’allenatore mai dei direttori, dei dirigenti, della società. Il mio pensiero da allenatore è come vincere domani sera. Ho già detto mille volte che è naturale che se non vengono i risultati, quello che ne paga è sempre l’allenatore, perché è più facile. Io ho la netta sensazione che i ragazzi stiano remando tutti dalla stessa parte, devono solo limare qualche situazione in cui si pensa un po’ troppo all’io, invece di pensare al noi.