Vicenza, Baldini: “Domani difesa da inventare. Serve tempo per noi allenatori”

"Pasini ha avuto una forma virale e Bellich ha due giornate di squalifica. Domani dobbiamo inventarci la difesa con i giovincelli, Corradi e Sandon con Padella e vedremo se riusciremo a recuperare Cappe. Mercato degli svincolati? Fantascienza anche per la lista. Il modulo? Proverò fare delle cose per aiutare i ragazzi e li metterò in campo senza nessun tipo di presunzione perché sbagliamo tutti e si può ragionare sulle valutazioni fatte. Non è una questione di modulo ma di occupazione degli spazi. La responsabilità è mia ma se Ronaldo sbaglia un pallone è normale che i difensori prendono un’imbarcata. Dobbiamo trovare un equilibrio anche perché si può fare gol attaccando in due e non in sei. È una strada di lavoro per la quale serve un po’ di tempo e so benissimo che noi allenatori non ne abbiamo ma fa parte del nostro lavoro".