Vicenza, Baldini e Balzaretti a rischio: oggi la decisione della società

Biancorossi in crisi di gioco e risultati

Il Vicenza dopo il ko interno di ieri contro la Feralpisalò, è in silenzio stampa. La società veneta riflette e oggi verrà presa una decisione sul futuro del tecnico Francesco Baldini e del ds Balzaretti contestati da una parte della tifoseria in quanto giudicati i primi responsabili della crisi di risultati dei biancorossi. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra al momento è fuori anche dai playoff con 17 punti in 12 partite.