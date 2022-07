Vicenza, Baldini: “Ho bisogno di gente che abbia voglia di lottare. Serve umiltà”

Il Vicenza si prepara in vista della prossima stagione e vuole risalire al più presto in Serie B dopo la triste retrocessione della passata annata. Il club veneto riparte da Francesco Baldini , il tecnico ex Catania arrivato a fine stagione per provare a salvare la squadra. Dalle parole espresse durante il Gran Galà del Pallone d’Oro che ha avuto come cornice il Golf Club di Brendola, l'allenatore è apparso molto motivato per questo inizio di stagione. Queste le sue dichiarazioni:

"Una cosa solo prometto. Qui non c’è più posto per gente che non abbia voglia di lottare, ho bisogno di gente felice di indossare questa maglia. Se non saremo umili non faremo tanta strada, con me si corre, si lavora tanto e senza questo approccio non c’è spazio in questa squadra. Logico che tutti gli allenatori vorrebbero avere la squadra già pronta, ma questo nel calcio di oggi è impossibile. E poi c’è un aspetto da considerare, quest’anno ci saranno tanti giovani da formare, da allenare, fargli capire il mio gioco e i movimenti da adottare in campo. Li abbiamo portati a Vicenza presto, così avranno più tempo per assimilare i miei concetti di gioco. Logico che se arriva un trentenne a fine mercato con esperienza, avrò meno bisogno di spiegargli certe cose e lavorerò su altri aspetti. Conta l’amalgama, sapersi calare nella realtà della serie C che è difficile con campi ostici, duri da superare come sarà quello di Arzignano".