Vicenza, Baldini: “I campionati non si vincono alla sesta giornata”

"Quando dichiaro che i campionati non si vincono alla sesta giornata non lo dico a caso, in una domenica in cui dovevamo vincere abbiamo guadagnato un punto su chi ha perso davanti. Non sarà facile vincere domani perché la Juve corre molto però in caso di risultato positivo saremo lì, ed è la normalità di questo campionato. E’ logico che ci sia molta pazienza, non ho mai immaginato di arrivare a dicembre con molti punti di vantaggio. Ho pure dichiarato che i fischi non erano giusti perché il risultato non era positivo. La squadra avverte pressione? Anche se fosse io metto abbastanza pressione perché dico che dobbiamo fare prestazione, ma se ancora non abbiamo capito che per indossare la R bisogna avere le spalle larghe dovevamo tutti fare altre scelte all’inizio. Il Vicenza gioca in C per vincere e dobbiamo capire che ci aspetta questa responsabilità, se abbiamo dei dubbi dobbiamo accelerare. Se però dicessi che domani dobbiamo vincere per forza, alla prima difficoltà i ragazzi si smarrirebbero, comunque a questo punto non ci sono mai cose definitive e se domani facciamo risultato saremo lì con le altre, detto questo ci sarebbe piaciuto portare a casa il bottino pieno".