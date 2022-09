Vicenza, Baldini: “Il 4-0 ormai è acqua passata. Dobbiamo fare la prestazione”

"C'è da fare prestazione in trasferta. A contrario di Padova sappiamo di trovare un ottimo terreno di gioco, quindi quello che chiederò ai ragazzi è di fare la prestazione. Il risultato sarà una conseguenza. Abbiamo grandi margini di crescita, soprattutto nella fase di non possesso. L'Albinoleffe è un buon avversario. Ha davanti giocatori che conosciamo bene. Una squadra che vedendola giocare non rispecchia i risultati fatti sin qui. Bisogna restare molto concentrati, il 4-0 in casa è passato, dobbiamo fare prestazione in trasferta. Terza partita in sette giorni, è naturale che dobbiamo valutare le condizioni di Ferrari. Sicuramente cambierò qualcosa, ma sarà il nostro modo di lavorare tutta la stagione, non mi faccio influenzare da un 4-0. Ci ragionerò oggi. Ferrari e Jimenez hanno qualche acciacco ma conto di recuperarlo. Avrò a disposizione Cavion".