Vicenza, Baldini: “In due momenti ho visto il gruppo. Ora possiamo accellerare”

"Ho davanti agli occhi l’immagine di quella scena terribile con Piermario a terra. Sono convinto che si potesse fare qualcosa per lui come poi è stato confermato dalle sentenze. Quella è stata una scena che è servita a cambiare l’approccio a questi problemi. Io stesso ho avuto un giocatore l’anno scorso, Estrella, che abbiamo dovuto fermare per problemi cardiaci. A 20 anni ha interrotto la sua carriera, ma è sempre più importante la vita. Serate come queste aiutano la prevenzione. Ci sono due momenti che ho in mente, il gol di Pasini con la squadra che si abbraccia e l’immagine del gol al 95’ con il campo che si riempie di giocatori e staff a festeggiare. Le ho fatte fotografare e appena saranno pronte le metterò nello spogliatoio, perchè sono il significato di quello che stiamo diventando. C’è voluta un po’ di pazienza ma ora i ragazzi si sono compattati. Abbiamo tre gare in casa, compresa la coppa Italia e possiamo accelerare. Chi mi conosce sa che nasco come un “malato ” del 4-3-3. Non sono cambiati i concetti anche se ci siamo abbassati di più, è cambiato il modulo ma non i principi, l’occupazione degli spazi e l’aggressività nel rubare palla. Siamo rimasti coerenti".