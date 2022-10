Vicenza, Baldini: “La prestazione è stata ottima. Non voglio mollare un centimetro”

"Finalmente, il calcio a volte ti toglie altre volte ti dà. La prestazione nella sua totalità è stata ottima. Abbiamo rischiato pochissimo ma dobbiamo essere molto più bravi e cinici. Tutto il merito è dei ragazzi per quanto sono cresciuti, ieri ho dovuto interrompere l’allenamento perché andavano troppo forte perché avevo paura che si facessero male, vuol dire che il gruppo c’è. Dalmonte? Nicola non lo scopriamo certo ora, è un lusso per la categoria, è stata molto brava la società a tenerlo. Parlare dei singoli però è riduttivo perché siamo arrivati come gruppo viste le tante assenze. Ho provato a far scaldare Cappelletti ma aveva male, è venuta fuori la bontà di una rosa costruita bene. Questa vittoria può sbloccare a livello mentale? L’incubo a cinque minuti dalla fine mi era tornato, ma è finita al contrario rispetto a Meda. Oggi meritavamo di vincere. Zero gol subiti? Hanno fatto molto bene dietro, un applauso anche a Valietti, in questo periodo l’ho un po’ bacchettato e non deve cambiare di una virgola rispetto alla prestazione di oggi. Rolfini? Ha dato, gli è mancato il gol, vive per quello però della prestazione non posso dire nulla. Poi ho detto ai ragazzi che voglio arrivare quasi sempre all’80′ con le due mezzali che potranno essere cambiate e tutti sanno che ho molti giocatori. Ora una settimana intera? Domani faccio fare allenamento perché non voglio mollare di un centimetro, poi martedì la cena Morosini".