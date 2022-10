Vicenza, Baldini: “La responsabilità della sconfitta è mia. Sono deluso”

Francesco Baldini , allenatore del Vicenza , ha parlato in conferenza stampa dopo il k.o. in casa contro la Pro Vercelli . Il 3-2 finale non è un buon segnale per i biancorossi, che non riescono a dare continuità di risultati. Queste le parole del tecnico riportate da trivenetogoal.it:

"Brutta sconfitta sotto tutti i punti di vista, non avevo il minimo sentore che potessimo sbagliate la partita così. Anche nel secondo tempo non abbiamo fatto meglio, la responsabilità è mia però non ho avuto il minimo sentore, non avevo avvisaglie. Domani mi farò dare qualche spiegazione, abbiamo lasciato giocare loro tutto il primo tempo. Una spiegazione? Non riesco a darmi una risposta perché non avevo avvisaglie, abbiamo fatto il contrario delle ultime partite. Non ho parlato con i ragazzi, lo farò domani. La Pro Vercelli aveva una determinazione diversa e questa è la cosa che mi fa più male in assoluto. Troppa supponenza? Non penso, loro andavano più forte e questo mi fa preoccupare di più. Le parole del Presidente? Sono giuste, ha ragione, voglio delle risposte dai giocatori. Si sente tradito dai giocatori? No, mi sento responsabile. Più preoccupato o deluso? Oggi sono deluso".