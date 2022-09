Vicenza, Baldini: “La squadra si è divertita. Ferrari animale da partita”

Nella serata di ieri il Vicenza ha battuto il Lecco col netto risultato di 4-0, nel match valevole per la 3^giornata del girone A di Serie C. I veneti hanno riscattato la sconfitta contro il Padova nel turno precedente, salendo dunque a sei punti in classifica. Francesco Baldini , allenatore biancorossi, ha parlato nel post gara analizzando la partita. Questa la sua analisi:

"Con una prestazione così ho fatto i complimenti. I ragazzi hanno saputo soffrire perché c’è sempre un avversario, sono venute fuori le nostre qualità. La squadra si è divertita mentre con il Padova non è stato così. Identità? Siamo in crescita, stiamo diventando squadra, stavo ragionando che fino adesso hanno giocato tutti gli effettivi e questo la dice lunga su come andrà quest’anno. Sono molto soddisfatto della prestazione, anche se secondo me abbiamo ancora molti margini di crescita. A prescindere dall’avversaria dovremmo giocare il nostro calcio ma questa deve essere la nostra identità. Ferrari? È un animale da partita, lui ha sofferto molto il ritiro e siamo stati bravi a gestirlo, oggi era il vice capitano non per caso. Stoppa? Abbiamo giocatori bravi, sono molto contento dei singoli ma a me interessa anche il collettivo. Quando è entrato Cavion è finita la partita in mezzo al campo".