Vicenza, Baldini: “Oggi due punti persi. Se vinciamo mercoledì siamo lì con le altre”

"Tante ombre? Posso essere d’accordo che nel primo tempo siamo stati un po’ compassati, Ierardi destro e Bellich sinistro è normale che vada così. Però abbiamo passato l’area tante volte. C’era anche un fallo netto su Padella, non ricordo di una parata di Confente o altri rischi. Nel secondo tempo abbiamo acellerato. Possono essere considerati due punti persi? Assolutamente si, logico che nel primo tempo il gioco non era fluido, la prestazione però è positiva. Ci sono dei giocatori che devono migliorare la condizione, posso dire veramente poco oggi. Ferrari ha fatto gol, in altre situazioni poteva anche fare meglio, comunque i meccanismi devono essere oliati. Stoppa potrà fare molto di più. Il centrocampo? Ronaldo è cresciuto in modo esponenziale, Cavion deve trovare la condizione giusta e si trova giocando, Scarsella invece è un uomo d’area di rigore, se non fa gol non salta all’occhio. Complessivamente posso dire che oggi abbiamo fatto un passo in avanti, inoltre dopo nove mesi abbiamo messo in campo Cappe, il rammarico è non aver vinto. Oggi era una partita da vincere, se vinciamo mercoledì siamo comunque lì. Devo prendere le cose positive, noi come i tifosi volevamo vincere. La fiducia della società? Sento quella dei ragazzi e di chi è intorno a me, com’è logico il mio lavoro mi porta a rischiare però sono tranquillo per quanto lavoro, poi le valutazioni le fa la società".