Vicenza, Baldini: “Ora serve trovare il nostro cammino anche in trasferta”

"Era la partita che voleva vedere? Siamo stato una squadra dentro e fuori, tutti avevano voglia di partecipare a questa serata: vittoria della squadra, dobbiamo trovare il nostro cammino anche in trasferta. Dobbiamo chiudere prima le partite però penso che la squadra sta crescendo. Ferrari? Gli ho detto che se non vedevo quello che vedevo dopo venti minuti lo avrei sostituito, mi interessava il tipo di prestazione. Rolfini? Ha dato tanto anche in fase di non possesso e abbiamo dato sensazione di compattezza. Il centrocampo? Penso che ormai i ragazzi che prima o poi giocheranno tutti. Sandon? Passando a quattro non ho molte alternative e ho voluto testarlo. Secondo me hanno fatto molto bene anche Padella e Ierardi. Ierardi non mi aveva fatto impazzire da terzino, invece sapevo che Cappe lo aveva fatto ma tornava da molto così nella prima partita da centrale, verso fine partita mi ha detto che sentiva un po’ di fastidio per la fascite plantare e andrà valutato. Ronaldo? Gli avevo già detto cosa facesse in queste categorie per il suo valore, è stato fuori quattro partite e ora sta trovando la condizione".