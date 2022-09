Vicenza, Baldini recupera Ronaldo per la gara contro il Novara

Ronaldo c'è, finalmente i tifosi del Vicenza potranno ammirare in campo il brasiliano arrivato in estate dal Padova e strappato alla concorrenza del Catanzaro . Ha scontato le quattro giornate di squalifica dopo il rosso ai playoff, adesso sarà a disposizione di Baldini per il primo match di ottobre contro il Novara visto il rinvio della sfida con la Juventus U23 .

"Secondo me ci sono i presupposti per fare un anno importante - ha affermato in riferimento al gruppo squadra e all’obiettivo promozione. Sarà molto difficile. Secondo me ci saranno più squadre a lottare, rispetto allo scorso anno. Poi vedremo quando inizierà il campionato; sono convinto che non sarà facile ma noi faremo di tutto per fare un campionato importante e portare il Vicenza dove merita di stare", queste le parole del giocatore il giorno della sua presentazione", queste le parole dell'italo brasiliano nel giorno della sua presentazione. Le dichiarazioni esprimono tutta la voglia di Ronaldo nel tornare in campo e raggiungere gli obiettivi della squadra.