Vicenza, Baldini: “Serve un approccio diverso. Il contropiede sarà fondamentale”

“Abbiamo riperso Cappelletti, non sarà convocato. Si è fatto male due giorni fa, è la solita fascite plantare. Grandi non c’è perchè non posso convocare tutti e tre insieme per problemi di liste. Desplanches è alla sua prima convocazione. Ho grande rispetto di Matteo Grandi, ci serve ed è un gran professionista. Purtroppo è un problema burocratico. Farò delle scelte definitive… abbiamo puntato su un portiere del 2003 molto forte. Voglio vedere un approccio alla partita diverso, è facile nel nostro stadio con 8000 persone, fuori dobbiamo accendere la spina da subito, poi dobbiamo avere coraggio. Poi servirà il coraggio di andare in avanti e pressare l’avversario. Ci siamo concentrati sui contropiedi. Questi 15 giorni ci sono serviti per lavorare su tante cose, lavoro su tutti i fronti. Fisico, tattico, tecnico e mentale e per lavorare anche sull’avere più coraggio. Più tempo passa più la squadra si cementa”.