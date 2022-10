Vicenza, Baldini: “Vittoria ok ma sono inca****o perché…”

"Ci giochiamo la 'vita' ogni partita e non mi sta bene".

Arrivano dal sito ufficiale del Vicenza le parole di mister Francesco Baldini dopo la partita di campionato vinta contro il Mantova per 2-1. Nonostante la vittoria, il tecnico non è rimasto pienamente soddisfatto dalla squadra e ha chiesto qualcosa di più per il futuro.

COMMENTO - "Sono incazzato, si è riaperta una partita che non si doveva riaprire. Avevamo tre diffidati che sono stati squalificati, perché c’erano dei rigori per noi che non sono stati dati. Non era una partita che doveva essere riaperta. Il loro giocatore ha dichiarato di essersi tuffato, non voglio essere squalificato, perciò sorvoliamo sull’argomento, però sono veramente incazzato", le prime parole di Baldini a caldo. "A prescindere dal rigore, ho tre diffidati, tre ammonizioni e tre squalificati. Ci giochiamo la 'vita' ogni partita e non mi sta bene. Siamo a non so quante partite nel giro di due settimane e dovremo fare a meno di giocatori. Troppe ammonizioni? Sono tante, ma vogliamo una squadra combattiva. Alcune le prendiamo per colpe nostre, ma se vogliamo una squadra combattiva, ci stanno anche. Mi fanno arrabbiare le ammonizioni per proteste e per rissa, ci hanno espulso anche due persone dalla panchina, bisogna stare tutti un po’ più calmi, però l’arbitraggio di stasera fa fatica a farti stare calmo".

CLIMA - "Non vorrei che in casa nostra dove ci sono 8000 persone ci sia una sudditanza al contrario, ho paura di questo. Noi vogliamo la normalità, non vogliamo regali ma un arbitraggio normale. Nella seconda parte del primo tempo si è rivisto il secondo tempo di Renate. Abbiamo fatto due gol, c’era sicuramente un rigore a favore. Nel secondo tempo, nonostante l’abbiano riaperta su un episodio, forse abbiamo accusato la stanchezza dovuta alle tante partite ravvicinate. L’abbassarsi è stato anche figlio di questo. Tra due giorni e mezzo rigiochiamo già: non ci possiamo permettere niente in questo momento, ho chiesto ai ragazzi di stare sul pezzo e recuperare il più possibile".

SINGOLI - Parlando poi dei giocatori: "Cappelletti? Domani farà un buon allenamento e sarà il primo della settimana. Se non si fermerà da qui a domenica, sarà della partita. Jimenez? Ha qualità importanti. Penso che abbia la più alta percentuale di passaggi riusciti della Serie C, con una media di precisione alta e una percentuale bassissima di palle perse. E’ un giocatore importante per noi, è un 2002, ha margini di crescita e se ci riuscirà, sarà un giocatore di categoria superiore. Gli ho parlato una volta della statistica di Andrea Pirlo, che in un anno risultò il giocatore che recuperava più palloni in tutta la Serie A. Significa lavorare bene sulle traiettorie e gli ho portato questo esempio".

FUTURO - "Nervosismo? No, abbiamo una voglia di vincere enorme, vogliamo cambiare marcia e vincere le partite, come ce l’hanno tutti i tifosi. Oggi (ieri ndr) sono stato ammonito mentre stavo facendo sedere i componenti della panchina. Il nostro non è nervosismo negativo, ma è dovuto alla voglia di risalire la classifica e di far festa. La sgroppata di Begic nel finale? Se fa quel gol lì, viene giù lo stadio. Bega è un altro che ha qualità incredibili, potrebbe giocare titolare. Per qualità di corsa, fisicità e disponibilità ha grandi potenzialità, è un giovane che può arrivare a giocare in altre categorie".