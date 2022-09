Vicenza, Balzaretti: “Col Novara no crocevia. Lasciamo lavorare il mister”

Ancora analizzando il momento della squadra, anche in vista del prossimo match contro il Novara in campionato: "Abbiamo capito ulteriormente le difficoltà di questa categoria ma ho visto una squadra che ha attaccato tanto. In questi giorni il mister ha lavorato sui nostri principi di gioco, su quello che vogliamo essere. La squadra lavora tanto e bene. Adesso testa al Novara. Se sarà crocevia? No, perché è ancora molto presto ma sicuramente è una partita che ci mette alla prova contro una squadra che vuole vincere il campionato. Stanno bene come stiamo bene noi. E poi c’è il campo sintetico, è una partita diversa, la palla ha una velocità diversa ma noi dovremo essere pronti ad adattarci velocemente al campo, le carte in regola per fare un’ottima prestazione ce le abbiamo".