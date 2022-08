Vicenza, Cataldi: “Nella sfortuna del fallimento del Catania ho avuto qui un’opportunità”

Dopo essersi messo in luce a Catania la scorsa stagione, il centrocampista Riccardo Cataldi è passato al Vicenza e oggi è stato presentato. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Nel 3-5-2 il ruolo del play è classico, ma mi adatto molto bene anche nel 3-4-3. Sono due moduli nuovi, perché in passato ho sempre giocato con la difesa a 4 ma sono sicuro che piano, piano, con il lavoro e l’aiuto dei compagni tutto diventerà più facile".

Gli obiettivi - "Essere a disposizione della squadra e del mister e cercare di fare bene ogni volta che mi verrà data la possibilità di scendere in campo. Giocatori a cui mi ispiro? Busquets, che già a 23 anni aveva vinto tutto, penso sia uno dei migliori interpreti in quel ruolo. Ma anche Jorginho che è molto bravo in quel ruolo e Milinković-Savić, ho scelto il 21 per lui, di solito usavo il 23 ma era già occupato e quindi ho preso il 21. Qui ci sono poi tanti compagni con qualità importanti, è un gruppo forte e cerco di rubare qualcosa da quelli più grandi o magari chiedere a loro dei consigli, quindi sono contento. Dove migliorare? Sotto tutti i punti di vista, anche magari in quelle che mi riescono meglio come iniziare l’azione e ricevere palla o verticalizzare, devo crescere invece in fase di non possesso, ma ho 21 anni e penso che la possibilità di crescere ci sia sempre”.