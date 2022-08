Vicenza, contro il Milan la nuova divisa Fila

La nuova maglia Home della squadra biancorossa mantiene il tradizionale abbinamento delle strisce verticali bianche e rosse

Redazione ITASportPress

Debutterà sul campo dello stadio Romeo Menti sabato 6 agosto, in occasione dell’amichevole contro i Campioni d’Italia dell’AC Milan, la nuova divisa Home del LR Vicenza per la stagione 2022-2023, disegnata e realizzata dal nuovo sponsor tecnico FILA, azienda storica di abbigliamento sportswear e tempo libero e brand iconico nel mondo dello sport, in collaborazione con l’ufficio stile di Diesel, brand del gruppo OTB, proprietario del club.

Lo stile audace e innovativo che ha sempre contraddistinto le collezioni di FILA, torna dopo oltre vent’anni d’assenza a vestire una squadra di calcio italiana, l’unica in tutta Europa.

La nuova maglia Home della squadra biancorossa mantiene il tradizionale abbinamento delle strisce verticali bianche e rosse. Il pattern grafico è caratterizzato da una trama sottile a zig zag e dalle due sfumature di rosso tono su tono delle bande verticali che rendono l’insieme più elegante e meno impattante come la sottile linea intermedia che divide le strisce bianche. Lo stesso motivo prosegue sulle mezze maniche chiuse da un bordino biancorosso in tessuto più liscio, come gli inserti laterali per rendere l’insieme più dinamico.

La caratteristica principale di questo tessuto, totalmente Made in Italy, composto da poliestere al 78% ed elasthane al 22%, è la texture a zig zag che permette una forte traspirazione e un senso di freschezza per chi pratica sport quotidianamente.

Immancabile sul petto lato cuore la R blu, simbolo storico del Lanerossi che viene ripreso sul lato destro del pantaloncino e sul davanti dei calzettoni; dall’altro lato il logo FILA, entrambi realizzati in silicone con uno speciale effetto embossed. Al centro stampato campeggia il logo Diesel, mentre in basso a destra è stato applicata un’etichetta in argento che certifica il prodotto con la dicitura “Offcial Licensed Product FILA/LR Vicenza”.