Vicenza, fiducia a Baldini ma decisiva partita con la Feralpisalò

Il Vicenza conferma la fiducia al tecnico Francesco Baldini. La squadra veneta ieri ha collezionato il quarto ko stagionale in casa contro la Pro Vercelli per 3-2. La società biancorossa però ha dato una sorta di ultimatum all'ex mister del Catania. Bisogna battere la Feralpisalò per proseguire la corsa alla promozione visto che attualmente il Vicenza è lontano dal primo posto occupato dal Renate con distacco di cinque punti. Preoccupa maggiormente la tenuta difensiva visto che la compagine veneta ha incassato 14 gol ed è una delle più battute del girone.