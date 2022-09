Vicenza, gli abbonati salgono a quota 5770: i prezzi aggiornati

Continua a salire il numero dei tifosi biancorossi che hanno riservato il loro posto al Menti per le partite casalinghe, che ad oggi sono 5770. Con diciassette gare da disputare e il tutto esaurito in Curva Sud, al netto del 10% dei posti dedicato alla vendita dei biglietti delle singole partite, il Vicenza ha aggiornato i prezzi. Tribuna centrale: 410 € intero, 315 € ridotto, 160 € studente, 30 € bambino. Distinti: 160 € intero, 130 € ridotto, 80 € studente, 20 € bambino. (Ridotto per donne, Over 60 – nati dopo il 31/12/1962 -, Militari e Forze dell’Ordine, Portatori di disabilità con certificato d’invalidità dal 50% al 99%. Studenti: nati dopo il 01/01/2004 e possessori di VI-University Card. Bambini: Under 10).