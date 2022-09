Vicenza, Greco: “Segnare mio primo gol è stato emozionante. Lo dedico a…”

A parlare in conferenza stampa dopo il match, come riportato dal sito del Vicenza, è stato anche il centrocampista ex Catania che ha esultato per la sua prima rete nel club. "Primo goal in biancorosso? E’ stato emozionante, lo cercavo da tanto. Da quando gioco tra i prof non avevo mai segnato in casa e farlo sotto la Curva è stato ancora più bello perché si sente il calore di questo pubblico spettacolare. Sono un giocatore a cui piace segnare, ma non sono uno che si impunta su questo. Lavoro per la squadra, il goal se arriva ed è d’aiuto, è una soddisfazione".