Vicenza, il ricordo di Scaini morto dopo operazione per rottura legamento

Questo pomeriggio prima del match contro l'Albinoleffe, il Vicenza ha voluto ricordare un suo ex calciatore morto in circostanze tragiche e ancora non chiarite del tutto. Un normale intervento portò alla morte del centrocampista, che aveva 27 anni: gli esami dopo la morte portarono alla scoperta di una cardiopatia. Come riporta Gazzetta.it, il medico del Lanerossi lo manda a Roma, alla clinica Villa Bianca, dal professor Lamberto Perugia. Due ore sotto i ferri, operazione riuscita. La moglie Rossella chiama in sede a Vicenza. Tutto bene. Poi dopo un’ora un’altra telefonata, drammatica. "Enzo è morto, dicono per collasso cardiocircolatorio". Rossella resta sola, con i figli piccoli Eva e Thomas. "Una morte inspiegabile", disse il professor Perugia. Fu disposta l’autopsia. "Insufficienza cardiocircolatoria in accertamento". Viene aperta un’inchiesta, affidata al sostituto procuratore Davide Iori. La perizia depositata dopo le indagini parla di "insufficienza acuta cardiocircolatoria in soggetto affetto da grave cardiopatia ipertrofica con evidenti note di sclerosi". In sostanza, Enzo sarebbe morto per un’anomalia cardiaca che avrebbe dovuto addirittura impedirgli la pratica agonistica, anomalia mai rilevata prima, né dai medici delle squadre in cui ha giocato, né da quelli della stessa clinica Villa Bianca. L’indagine della magistratura, durata cinque anni, si concluse senza condanne.