Vicenza-Juventus Next Gen, probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo per il recupero della gara di campionato.

Redazione ITASportPress

Vicenza-Juventus Next Gen si gioca questa sera, mercoledì 12 ottobre 2022, alle ore 20 per il recupero della quinta giornata di campionato di Serie C. Le due squadre si affronteranno con la voglia di fare punti e di spostarsi dalle zone basse della classifica che le vede rispettivamente a 8 e 6 punti all'attivo.

Vicenza-Juventus Next Gen, le ultime

Padroni di casa del Vicenza reduci dal pareggio per 1-1 contro la Pro Patria. Mister Baldini ha caricato l'ambiente stimolando tutti per cercare il successo che riporterebbe la sua squadra vicino alle posizioni che contano. Dall'altra parte, sponda Juventus, si arriva da due pareggi in campionato e dalla vittoria contro il Lecco nel primo turno di Coppa Italia.

Probabili formazioni e dove vederla

Il recupero di campionato di Serie C tra Vicenza-Juventus Next Gen è in programma, come detto, oggi mercoledì 12 ottobre 2022, e verrà disputato allo stadio "Romeo Menti" con fischio d'inizio fissato per le ore 20:00.

La partita sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports (elevensports.com), la piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato. Per vedere la partita su Eleven bisogna abbonarsi ed è possibile sottoscrivere sul sito un abbonamento mensile o uno stagionale. Come si potrà vedere la gara in tv? In questo caso bisognerà avere una smart tv compatibile con l’app o con Android tv oppure accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv. Se si desidera vedere la gara in tv si può optare anche per collegare il proprio computer portatile o il proprio smartphone alla tv. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.

Di seguito le probabili formazioni:

VICENZA (4-3-3): Confente; Valietti, Padella, Cappelletti, Sandon; Jimenez, Ronaldo, Greco; Stoppa, Ferrari, Dalmonte.

JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Garofani; Barbieri, Nzouango, Verduci, Muharemovic; Besaggio, Barrenechea, Sersanti; Iocolano, Da Graca, Iling-Junior.