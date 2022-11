Vicenza, la Curva Sud: “Il club prenda una decisione su Baldini e Balzaretti”

"Nel calcio non si guarda in faccia nessuno, anche una bandiera come Di Carlo è stata esonerata e questa riluttanza nell’esonerare Baldini quando qualcosa non quadra è inaccettabile. Nel confronto post Pro Vercelli Balzaretti ha detto a chiare lettere che il tecnico non si tocca, probabilmente perché è frutto del suo lavoro e quindi la presa di posizione nei suoi confronti è per questo. - hanno spiegato i due rappresentanti del tifo come riporta Trivenetogoal.it - La pazienza è agli sgoccioli, tante cose sono cambiate rispetto alle precedenti gestioni ma per la parte sportiva purtroppo ancora no. L’anno scorso abbiamo tenuto duro, la linea morbida l’abbiamo già adottata ma non ha portato a risultati anzi, siamo stati trattati a pesci in faccia e ora non ci sono più mezze misure. Noi abbiamo detto che se la società è seria manda via Baldini, ma Balzaretti ha risposto che in caso andrebbe via prima lui. Ora ci aspettiamo una reazione della società, non vorrei che ricapitasse l’errore successo con Di Carlo. Prendiamo nel mirino il Ds per l’atteggiamento avuto nei nostri confronti che non siamo più disponibili a tollerare. È finito il momento in cui i tifosi devono fare gli psicologi, comunque ora è giusto prendersela con i diretti interessati, ma se la società non interviene in caso di mancata vittoria con la FeralpiSalò significa che è complice. È stato solo l’inizio, così come lo striscione di stasera, se non si vede un cambio di rotta entro la settimana si andrà avanti con la linea che andrà sempre peggiorando".