Vicenza-Lecco, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la terza giornata di Serie C.

Redazione ITASportPress

Vicenza-Lecco si giocherà questa sera, martedì 13 settembre alle ore 21 per la terza giornata del campionato di Serie C Lega Pro. Grandi emozioni al Romeo Menti per la gara tra le due squadre allenate da Baldini e Tacchinardi.

Vicenza-Lecco, le ultime sulle formazioni

Dopo il k.o. contro il Padova, il Vicenza cerca riscatto e la conferma è arrivata anche dalle parole di mister Baldini in conferenza: "Abbiamo la fortuna di giocare subito. Ieri ho detto ai ragazzi, quello che ho detto a voi, cioè che sotto il punto di vista dell’impegno, ribadisco, non si può dire niente loro, però abbiamo fatto un passo indietro rispetto al voler creare la nostra identità", si legge sul sito del club biancorosso. Per la formazione ancora qualche dubbio con Cavion che vorrebbe essere della partita e Cappelletti in ripresa ma il tecnico ha annunciato possibili cambi rispetto all'ultima sfida.

Nel Lecco di Tacchinardi ci sarà Maldonado che conosce bene il tecnico avversario avendolo avuto ai tempi del Catania.

Dove vedere la gara

Vicenza-Lecco si giocherà come detto oggi, 13 settembre 2022 alle 21 per la terza giornata del girone A di Serie C. La partita sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports (elevensports.com), la piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato. Per vedere la partita su Eleven bisogna abbonarsi ed è possibile sottoscrivere sul sito un abbonamento mensile o uno stagionale. All’estero, per seguire il match, occorrerà usufruire del servizio offerto da “196 Sports”.

La partita di Lega Pro potrà essere vista anche in tv sempre con Eleven Sports. In questo caso bisognerà avere una smart tv compatibile con l’app o con Android tv oppure accedere al sito di Eleven Sports dal browser della smart tv (se tale opzione è disponibile). Un’altra soluzione può essere quella di collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.