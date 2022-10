Vicenza-Mantova, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle ore 21 per la gara del campionato di Serie C.

Redazione ITASportPress

Vicenza-Mantova si gioca oggi, giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 21 per il match della nona giornata del girone A del campionato di Serie C. Sfida importante per entrambe le formazioni chiamate a fare punti per migliorare la classifica.

Vicenza-Mantova, probabili formazioni e dove vederla

La sfida odierna mette di fronte Vicenza e Mantova. I padroni di casa di mister Baldini sono chiamati a reagire dopo la sconfitta in casa del Renate nello scorso weekend. Davanti, però, ci sarà un avversario tosto e soprattutto decisamente in forma che non perde in campioanto da tre sfide e nell’ultima gara è riuscito a vincere contro il favorito Pordenone per 2-1.

Mister Baldini, per i rossazzurri, si è detto però fiducioso sulla gara alla vigilia: "Ho la sensazione che siamo sempre lì per fare il passo. Ho la sensazione che possa arrivare domani (oggi ndr), ma più che altro dobbiamo trovarlo in trasferta. Questa C sarà complicata fino a gennaio-febbraio perché tutti ci mettono il massimo, normale che Padova perda qualche colpo, che il Pordenone perda con il Mantova, poi gli episodi decidono le partite".

La sfida di questa sera, 20 ottobre 2022, tra Vicenza-Mantova si terrà al Romeo Menti e avrà inizio alle ore 21. Sarà possibile vedere la partita del campionato di Serie C in streaming sul sito di Eleven Sport (www.elevensport.it) oppure direttamente dall’app.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

VICENZA (4-3-3): Confente; Ierardi, Pasini, Padella, Sandon; Zonta, Ronaldo, Greco; Dalmonte, Ferrari, Greco

MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Pinton, Iotti, Matteucci, Ceresoli; Gerbaudo, De Francesco, Pierobon; Guccione, Mensah, Yeboah Ankrah