Vicenza, Modesto: “Continuiamo ad alzare il livello. Il primo posto dà morale”

Francesco Modesto , allenatore del Vicenza , ha parlato in conferenza stampa prima del quarto di finale di Coppa Italia contro la Viterbese . Il tecnico ha analizzato la situazione della squadra, attualmente prima in classica in campionato. Queste le sue parole:

"Dobbiamo continuare a migliorarci. Le cose stanno andando bene ma bisogna sempre cercare di alzare il livello. Il primo posto dà morale ma bisogna battere il ferro tutti i giorni e dimostrare di avere voglia giorno per giorno. In vista del Pordenone non siamo al meglio ma abbiamo lasciato qualcuno a casa dando spazio a ragazzi della Primavera. La squadra comunque ha gli interpreti giusti per fare bene anche questa gara, vogliamo fare una grande prestazione ed andare avanti nella competizione. La Viterbese è una squadra ottima, ha dei problemi ora ma ha giocatori di spessore come Marotta e Volpicelli. Non sarà una gara facile. Dobbiamo comunque giocare da Vicenza e al Pordenone penseremo dopo. Aspettiamo anche di recuperare qualcuno in vista di quella partita. Qualche ragazzino giocherà, Corradi che va a 2000 all’ora ha la possibilità di giocare e fare esperienza. Prima si inizia e meglio è per fare esperienza".